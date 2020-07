Euro News Inside: Bayern su Wolters! Rinnovi importanti in casa Efes

Si muove il mercato in EuroLeague.

Il Bayern Monaco si è fiondato su Nate Wolters. Il playmaker lascerà il Maccabi ed i tedeschi allenati da Coach Trinchieri sembrano favoriti. Sul giocatore anche il Panathinaikos, alla ricerca di una guardia da affiancare a Nedovic.

Continua la problematica ricerca di una guardia in casa Panathinaikos. Sia per Nico Laprovittola che per Maodo Lo, sembrano esserci problemi. L’argentino deve liberarsi dal Madrid, ma su di lui c’è il forte interessamento del Maccabi Tel Aviv, mentre per il playmaker tedesco sembra essere ad un passo dai campioni di Germania dell’Alba Berlino. Pana che comunque sembra aver chiuso per il ritorno di Zach Auguste dal Galatasaray.

Importanti rinnovi in casa Anadolu Efes, dove è stata scelta la linea della continuità. Doğuş Balbay e Bryant Dunston hanno deciso di rinnovare a cifre minori ma con contratti pluriennali.

Come annunciato in anteprima alcuni giorni fa, Alex Hamilton sceglie il Galatasaray con un accordo 1+1.

Vitor Benite rinnova con Burgos. Il playmaker rinnova con gli spagnoli dopo una strepitosa stagione, conclusa con la semifinale finale di ACB.