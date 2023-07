Euro News Inside: Blossomgame continua con Monaco!

Nell’Europa dominata dalla vicenda Nikola Mirotić, che ha da poco deciso di snobbare le offerte delle big greche, le altre squadre si muovono per costruire i roster più competitivi possibili in vista della prossima stagione europea.

Una prima, grande firma arriva dal Principato di Monaco: Jaron Blossomgame ha esteso il proprio contratto con la squadra monegasca per un altro anno. Blossomgame è stato uno dei fautori della cavalcata del Monaco la scorsa stagione, aiutando la squadra del Principato a raggiungere le Final Four di Eurolega con 5,1 punti e 2,7 rimbalzi di media a partita. L’ala americana ha affermato ad Eurohoops di aver scelto di rimanere per dare continuità al progetto, portato avanti con lo stesso core e lo stesso allenatore della scorsa stagione.

Da una Monaco all’altra, in Baviera sono pronti a salutare Corey Walden. La guardia trentenne si è accordata con il Galatasaray, testa di serie nella prossima Basketball Champions League, per un 1 anno +1. Dopo l’esperienza con il Bayern Monaco, vissuta quasi interamente in panchina, porterà tutta la sua esperienza in Turchia, forte dei suoi 8.8 punti e 2,3 assist di media in Eurolega.

Infine, il Maccabi Tel Aviv ha annunciato sui suoi profili social l’addio di Austin Hollins. Dopo una sola stagione, condizionata dall’infortunio al ginocchio subito a gennaio, il 31enne americano e la squadra israeliana si separano.