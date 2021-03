Euro News Inside: Jordan Loyd conteso tra Maccabi e Olympiacos. Real Madrid pronto alla rivoluzione in Estate

É Jordan Loyd uno dei nomi più ambiti dell’estate in EuroLeague.

Il giocatore ha fatto vedere buone cose in questa stagione con la Stella Rossa, attirando su di se l’interesse di Olympiacos e Maccabi Tel Aviv. Due grandi deluse di questa stagione, con già più di un pensiero all’organizzazione della prossima stagione.

Tyler Dorsey è un altro nome che può vedere l’asse Atene-Tel Aviv caldo. L’americano probabilmente non rimarrà a Tel Aviv, con i biancorossi molto vigili su di lui. Molto dipenderà dalla situazione di Scottie Wilbekin, i quali rumors lo vedono scontento della pessima stagione del club israeliano. Situazione in divenire.

Vasilije Micic è il grande obbiettivo del Real Madrid. Il club madrileno ha individuato nella stella serba, il giusto erede per sostituire Facundo Campazzo. Rumors della Serbia, affermano di un’offerta pronta di 2,5 milioni di euro annuali per il playmaker dell’Anadolu Efes.

Luca Vildoza è sempre presente nella lista del Real Madrid. Il playmaker di Baskonia, MVP della scorsa finale di ACB Liga Endesa, è l’ennesimo argentino finito nel mirino del club madrileno. In Estate il Madrid potrebbe pagare il buyout al Baskonia, come già successo per Shengelia-CSKA.

Il Panathinaikos vorrebbe trattenere per la prossima stagione le sue due stelle, Nemanja Nedovic e Mario Hezonja. La guardia, ex Olimpia Milano, è seguita con attenzione dal Fenerbahçe (e Real Madrid nel caso naufragasse la trattativa per Micic) ma il PAO sarebbe pronto ad un’offerta con un importante adeguamento. L’ex NBA Mario Hezonja è stato firmato per questa stagione, con i diritti del giocatore che appartengono al Barça per la prossima stagione. Forte il desiderio di rimanere ad Atene per la guardia croata, molto dipenderà dalle valutazioni di Saras Jasikevicius.