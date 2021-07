Negli ultimi giorni, si stanno muovendo molte squadre di Eurolega. Andiamo a vedere cos’è successo, oltre alle firme già annunciate di Hanga e Higgins e quella recentissima di Heurtel sempre sull’asse Barcelona-Real Madrid.

Mindaugas Kuzminskas torna in Eurolega e lo fa firmando un annuale con lo Zenit San Pietroburgo: resta quindi in Russia dopo due stagioni in Eurocup al Lokomotiv Kuban.

Il Maccabi Tel Aviv ha preso Keenan Evans e i due israeliani Jake Cohen e Yiftach Ziv.

Il Panathinaikos si è accordato con Kendrick Perry con un 1+1 dopo il rinnovo con Nedovic.

Monaco ha inserito Boutsiele e salutato Yeguete, mentre il Baskonia ha bloccato con un triennale Matt Costello (e saluta Diop dopo 451 partite).

Zach LeDay si è liberato da Milano ma resterà sicuramente in Eurolega dove ci sono molte squadre interessate.

Per restare informati sul mercato delle squadre europee, seguite la nostra sezione dedicata.