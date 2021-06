Movimenti per le squadre di EuroLeague.

Mantas Kalnietis torna a casa. Giocherà le prossime due stagioni con lo Zalgiris Kaunas in Lituania. Il lituano lascia il Lokomotiv Kuban dopo 2 anni con il club russo.

Kaunas’ son makes his return. Welcome back to Zalgiris, Mantas Kalnietis! 💚



Kaunas' son makes his return. Welcome back to Zalgiris, Mantas Kalnietis! 💚

Il Fenerbahçe ufficializza Marial Shayok. L’ex Sixers approda al club di Istanbul dopo una grandissima stagione in maglia Frutti Extra Bursaspor.

Tempo di rinnovi in casa CSKA Mosca. In mattinata è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Ivan Ukhov, il quale ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Non solo Ukhov, ma anche Semen Antonov ha rinnovato con il club allenato da Dimitris Itoudis firmando un contratto identico al play #7. Movimenti non banali, essendo importantissimo il mercato dei russi per il CSKA Mosca che decide di dare fiducia all’impronta già presente della squadra.

Altra russa che si sta muovendo in modo importante è lo Zenit di San Pietroburgo.

Firmato Conner Frankamp, guardia che ha disputato una super stagione in ACB Liga Endesa con l’UCAM Murcia. Attenzione al club russo, in arrivo potrebbe arrivare un giocatore italiano, attualmente in EuroLeague.

Stay tuned.