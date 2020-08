Euro News Inside: Nicolas Laprovittola non lascia il Real Madrid! Landale verso la NBA

EuroLega sempre attiva.

Il Real Madrid ha comunicato a Nicolas Laprovittola che non verrà tagliato. Ennesima batosta quindi per i greci del Panathinaikos, alla ricerca di una point guard di livello per sostituire Nick Calathes volato al Barcelona.

Il Panathinaikos, in netta difficoltà per la ricerca di un nuovo playmaker, starebbe sondando il mercato asiatico e quello della G-League. Josh Gray e Demetrius Jackson (Erie BayHawks e South Bay Lakers in G-League) sono i nomi nuovi, dove non è da escludere anche un’offerta per Quino Colom, ai margini del progetto Valencia.

Jock Landale lascia ufficialmente lo Zalgiris Kaunas per tentare la carta NBA. Il lungo americano, affiancato anche al Barcelona di Jasikevicius, sarebbe desideroso di provare l’esperienza americana dopo un’ottima stagione in EuroLeague.