Tanti movimenti in Europa e non solo per quanto riguarda l’EuroLega.

Molti club pensano già alla prossima stagione, nonostante alcuni siano in corsa per tutti gli obbiettivi, come il Barça.

Rokas Jokubaitis è il nome caldo sull’asse Kaunas – Barcelona. I catalani sembrano ad un passo dalla giovane stella lituana. La guardia ha un buyout accessibile, ma sembra probabile che venga inserito Leo Westermann nella trattativa, pronto a tornare allo Zalgiris Kaunas.

Getty Images

Zalgiris che ha praticamente chiuso l’acquisto di Tyler Cavanaugh. L’americano, attualmente a Tenerife, ritroverà Coach Martin Schiller il quale è uno suo grande estimatore.

Il Baskonia ha scelto Quino Colom per sostituire Luca Vildoza, il quale ha firmato un pluriennale in NBA con i New York Knicks. Il veterano spagnolo è alla sua terza squadra in stagione, dopo aver iniziato con il Valencia, per poi essere passato alla Stella Rossa e finire in terra basca.

📋 Quino Colom, reforzará la dirección de juego azulgrana 💪🏾#GoazenBaskonia — TD Systems Baskonia (@Baskonia) May 7, 2021

L’Unics Kazan, pronto allo sbarco in EuroLeague nella prossima stagione, ha in cima alla lista dei suoi preferiti Kasey Shepherd. La guardia americana, tra i migliori in Basketball Champions League con la maglia del Nizhny Novgorod, potrebbe fare le valigie ma restare in Russia, confrontandosi con la migliore competizione europea.