Euro News Inside: Stella Rossa e Maccabi attive sul mercato

Il mercato di EuroLega continua a muoversi, dopo sole quattro giornate di gare. Torna, quindi, l’appuntamento con Euro News Inside.

Dopo aver detto di Amar’e Stoudemire, il Maccabi sembra intenzionato ad allungare il reparto lunghi con l’innesto di James Gist, attualmente senza squadra.

La Stella Rossa Belgrado ha chiuso con Johnny O’Bryant che ha già firmato il contratto fino al termine della stagione. A breve è attesa l’ufficialità. Lo scorso anno il lungo ex Maccabi ha vestito la maglia del Lokomotiv Kuban.

Situazione covid-19 ed infortuni: il Khimki recupera ben quattro giocatori per la sfida settimanale di venerdì, in casa contro il Maccabi Tel Aviv. Il Real Madrid perde il play francese Fabien Causeur per colpa del virus: salterà il derby con il Barça di venerdì, varie gare di campionato e forse pure la gara casalinga contro il Bayern Monaco del 29 ottobre.