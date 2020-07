Euro News Inside: Wolters a Kazan, Inglis a Monaco, Lojeski all’AEK

Negli ultimi giorni sono state annunciate firme importanti, non in EuroLega ma nelle altre competizioni europee.

Per prima è arrivata quella di Nate Wolters all’Unics Kazan, nonostante ci si aspettasse un suo futuro ancora in EuroLega dopo l’esperienza sfortunata con Maccabi Tel Aviv e le due ottime a Kaunas e Stella Rossa.

Rimaniamo in EuroCup per la firma dell’ex NBA Damien Inglis, che continuerà la sua carriera al Monaco Basket, nel Principato. Ala forte francese, l’abbiamo visto per qualche partita anche a Capo d’Orlando.

Infine, in Champions League si rinforza l’AEK Atene che annuncia l’arrivo del belga Matt Lojeski, nell’ultimo anno al Tofaş Bursa.