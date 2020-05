Euro News: Tornike Shengelia in orbita Real Madrid? Reynolds via dal Maccabi

E’ un Real Madrid molto attivo quello in vista della prossima stagione di EuroLega.

Arturas Gudaitis è un nome fatto nei giorni scorsi, ma si fa sempre più importante la voce che vede il Madrid interessato a Tornike Shengelia. Il centro del Baskonia è un nome grosso del mercato europeo, nome avvicinato anche all’Olimpia Milano nei mesi precedenti. Circolano voci riguardo un ridimensionamento economico dei baschi la prossima stagione, fattore che faciliterebbe l’inserimento degli attuali campioni di Spagna.

Jeff Brooks e soprattutto Luke Sikma sarebbero gli indiziati principali per sostituire la stella georgiana al Baskonia. Molto intrigante e concreta l’idea di una stagione finale a Vitoria per Luis Scola, leggenda del basket argentino che vuole continuare per un’ultima stagione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e che vedrebbe il Baskonia ben felice di riabbracciarlo.

Jalen Reynolds lascia il Maccabi Tel Aviv. La società israeliana ha deciso di non rinnovare il contratto dell’americano, visto anche in Italia, in scadenza questa settimana.