Facundo Campazzo e la NBA: lascerà il Real Madrid il 20 Novembre?

Il 20 Novembre può essere la data chiave per il futuro di Facundo Campazzo tra Real Madrid ed NBA.

Come riportato dal noto giornalista americano Marc Stein, l’NBA avrebbe individuato nel 20 Novembre come la data chiave per iniziare il mercato, in vista della partenza della nuova stagione prevista per il periodo natalizio.

Data che potrebbe rivelarsi fondamentale anche per Facundo Campazzo e di conseguenza per il Real Madrid. L’argentino lascerà l’Europa, con i madrileni pronti a fiondarsi sul mercato dei free agent per aggiudicarsi un big pronto a sostituire il mago argentino.