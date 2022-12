Facundo Campazzo è ora un intrigo europeo: Tra Olimpia Milano e Real Madrid spunta la Stella Rossa

Sempre più indecisione per il futuro imminente di Facundo Campazzo.

Se lo scorso venerdì Basketnews dava praticamente per fatto l’argentino all’Olimpia Milano, ora sembra tutto più indeciso e incerto. L’Olimpia ha smentito l’arrivo di Campazzo negando il rumors di BasketNews, ma non sembra così scontato il suo ritorno al Real Madrid, anzi tutt’altro.

2 i problemi per il ritorno ora al Real Madrid di Facundo Campazzo. Se l’argentino accettasse ora di tornare a Madrid, pagherebbe il 45% di tasse rispetto al firmare per un altro club in questa stagione e tornare al Real Madrid dalla prossima dove pagherebbe solo il 22%. Proprio per questo dalla Serbia è arrivata la voce che la Stella Rossa ha presentato un’offerta per Facu, in modo tale da formare la coppia che è già presente in nazionale argentina con Luca Vildoza. Campazzo giocherebbe così in Serbia questa stagione per fare ritorno al Real Madrid dalla prossima stagione.

Crvena zvezda kontaktirala Fakunda Kampaca https://t.co/AoKstQeJHg via @MozzartSport — Mozzart Sport (@MozzartSport) December 5, 2022

Inoltre, altro dettaglio da non sottovalutare Campazzo deve ancora 2,6 milioni di euro al Real Madrid dal momento in cui si è svincolato dal club spagnolo per approdare in NBA (La franchigia NBA può pagare solo una piccola parte del buyout).

Probabilissimo che a breve ci siano novità e non sono escluse nuove sorprese.