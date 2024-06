Xavi Pascual was Barça first option but an agreement could not be reached.



Barring any big surprises, Joan Peñarroya is the chosen one for FC Barcelona.#Barça #FCBarcelona #FCB #Barcelona #Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #ACB #LigaEndesahttps://t.co/HkeiszkK1Q https://t.co/a0fqvbRtPh pic.twitter.com/wbyJph58cy