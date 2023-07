FC Barcelona scatenato: Per il post Mirotic, ad un passo Willy Hernangómez! Si punta anche il fratello Juancho

FC Barcelona scatenato sul mercato.

Ad un passo è il super colpo Willy Hernangómez, pronto a lasciare la NBA per tornare in EuroLega e in ACB. Il centro spagnolo, MVP dell’ultimo EuroBasket, ha già accettato l’offerta dei catalani ma ora la palla passa al Real Madrid. I Madrileni hanno i diritti di Willy Hernangómez e hanno 5 giorni per poter pareggiare l’offerta (derecho de tanteo). Come riportato dalla Spagna, sembra però che il Madrid non lo voglia fare e abbia come priorità il rinnovo di Edy Tavares.

💣🚨 ÚLTIMA HORA: Lo podemos confirmar, Willy Hernangómez será nuevo jugador del FCBarcelona.



El Real Madrid NO igualará la oferta que presente el Barcelona en el tanteo.



🔴🔵 Willy será culer. pic.twitter.com/NuGORAyzzE — HOME OF GLORY (@thehomeofglory) July 6, 2023

Non solo il super colpo Willy, ma anche il fratello Juancho Hernangómez nel mirino. Il Barça ha presentato un’importante offerta all’ala spagnola, con il giocatore che ha chiesto alcuni giorni di tempo per pensare. Il piano B, nel caso di rifiuto di Juancho, è Luke Sikma dell’Alba Berlino.

Il tutto nell’attesa di un accordo, che sembra imminente, per la rescissione di contratto di Nikola Mirotic sempre più diretto all’Olympiacos Pireo.