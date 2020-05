Felipe Reyes giocherà almeno un altro anno, ovviamente con il Real Madrid. Dopo il rinnovo di Carroll, la squadra di coach Laso terrà anche il veteranissimo spagnolo, che a marzo ha compiuto 40 anni.

Reyes è cresciuto all’Estudiantes, prima di passare al Real nel 2004. Guida la ACB per gare giocate e rimbalzi, in EuroLega è il secondo rimbalzista (-23 da Jankunas) e primo per gare giocate (352 partite, +11 su Navarro e Jankunas)