Zeljko Obradovic ad un passo dal continuare il suo matrimonio con il Fenerbahce.

Il Coach serbo avrebbe trovato un accordo per un rinnovo biennale con opzione per il terzo. Il portale turco Hürriyet da l’affare per fatto, anche se per ora Obradovic smentisce.

Mercato caldissimo in Turchia, dopo l’accordo trovato ieri sera tra Anadolu Efes e Shane Larkin per il rinnovo a ricche cifre della guardia americana.