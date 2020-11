Gabriel Deck: “NBA? Non mi piace… non ho visto nemmeno le NBA Finals, preferisco l’EuroLega”

Gabriel Deck e la NBA.

Il Real Madrid quest’anno sembra vivere un “incubo” con la NBA pronta a scippare i suoi talenti, come d’altronde spesso succede. Se per Facundo Campazzo la partenza sembra praticamente certa (clicca per vedere la possibile data) più incerto sembra il destino di Gabriel Deck.

Il giocatore del Real Madrid ha rilasciato un’intervista alla federazione argentina:

“Guardo molto di più l’EuroLega della NBA. Posso guardare qualche partita occasionalmente, ma non programmo di vedere nulla in anticipo… non ho visto nemmeno le finali NBA tra Lakers e Heat, perché non mi attrae quel campionato.”

Continua poi Deck:

“Sto molto bene a Madrid, mi sento come a casa. Ovvio che l’Argentina per me è tutto, è dove sono nato. Ripetere il secondo posto dei Mondiali alle Olimpiadi di Tokyo? Molto difficile, ma noi ci proveremo!”