Gill lascerà il Khimki, sirene moscovite per Calathes?

Si avvicina la data del 24 maggio, in cui si deciderà la ripresa o la chiusura della stagione di Eurolega. E intanto continuano a girare le notizie e i rumors sul mercato europeo. Andiamo a vedere le ultime…

Secondo Nikos Varlas di Eurohoops, la cosa sicura è che Anthony Gill non resterà al Khimki Mosca. Ha già diverse offerte, ma valuterà solo a stagione davvero finita. Sempre in casa Khimki, in attesa di capire cosa vorrà fare Shved, c’è il desiderio di rinnovare a cifre importanti Devin Booker.

L’altra squadra di Mosca, la corazzata CSKA, ha già puntato Nick Calathes nel caso in cui voglia lasciare il Panathinaikos. Il greco ha ancora un anno di contratto e l’idea è quella di onorarlo fino al termine. I russi potrebbero decidere di affiancare Calathes a Mike James. La guardia Darrun Hilliard dovrebbe rinnovare, ma verranno valutate le varie opzioni che arriveranno in estate.

Tuttavia nel caso in cui i rapporti tra il play greco ed un Pana in difficoltà si incrinino irrimediabilmente, sarà da valutare anche la posizione di Real Madrid – nel caso in cui Campazzo vada in NBA, anche se sembra molto difficile a causa di un buyout altissimo – ed Anadolu Efes, se il play serbo Micic vorrà giocare in NBA.