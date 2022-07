Giordano Bortolani giocherà in ACB Liga Endesa al Baxi Manresa.

El Baxi Manresa té a prop la cessió de l’escorta italià de l’Olimpia Milano, Giordano Bortolani, que aquest any ha jugat cedit a Treviso segons hem pogut saber @paxer89 i jo. L’internacional italià ha fet 14,7p, 2,7r i 1a en l’última #BasketballCL #ligaendesa #manresa pic.twitter.com/k2zfzwfgRP — Óscar Herreros (@oscarherreros) July 19, 2022

L’italiano, reduce da un’ottima annata in maglia Treviso, giocherà un’altra stagione in prestito e lo farà in un campionato importante come quello spagnolo. L’Olimpia Milano, proprietaria del cartellino del giocatore, ha deciso di far giocare in prestito il classe 2000 in una squadra che valorizza molto i giovani come il Baxi Manresa.