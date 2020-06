Igokea, preso l’ex varesino Waller. Ora si punta Brandon Jennings?

I campioni bosniaci dell’Igokea accetteranno molto probabilmente di giocare in Champions League, e allora iniziano a muoversi sul mercato. Arrivato l’ex varesino Antabia Waller, ora il sogno si chiama Brandon Jennings.

Dopo aver giocato per la Lottomatica Roma da giovanissimo, giocò anni di NBA tra Milwaukee e Detroit, prima di fare comparsate tra Magic, Knicks e Wizards. Per BJ anche esperienze in G League e in Cina, prima dell’approdo poco fortunato allo Zenit San Pietroburgo nel 2018, lasciato malamente dopo cinque gare per dissapori con coach Karasev (e suo figlio).

La point guard di Compton non ha ancora compiuto 31 anni, ma lo stop prolungato – ha giocato solo nella Drew League – potrebbe essere un problema: l’Igokea ci proverà, poi spetta a Jennings dimostrare di essere ancora un giocatore.