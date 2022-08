Il Cibona Zagabria ha ingaggiato lo sloveno Blaž Mesiček per ripartire con certe garanzie

È ufficiale: il club croato del Cibona ha messo sotto contratto Blaž Mesiček. Mesiček ha trascorso gran parte dell’ultima stagione in Ungheria: con gli “Ose Lions” ha avuto un rendimento molto positivo, con 20 punti di media a partita, 5 rimbalzi e 2 assist a gara. Queste cifre hanno convinto la società di Zagabria a puntare sullo sloveno per la ripartenza dopo un periodo travagliato dal punto di vista finanziario.

Ricordiamo che in passato Blaž Mesiček ha trascorso due stagioni a Brindisi. Con la società pugliese ha disputato 39 gare ufficiali nel corso dei campionati 2016/17 e 2017/18. Dopo una stagione all’Olimpija di Lubiana, Mesiček ha giocato anche 11 partite con la Giorgio Tesi Group Pistoia (8,5 punti a partita con una media di 21 minuti sul parquet di gioco) prima di tornare a essere un punto di riferimento in ABA Liga dapprima per il Mega e dopodichè per il KK Split.

Buone notizie dunque sia per il campionato croato sia per l’ABA Liga: gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Croazia parlano in maniera univoca di una ripartenza impegnativa ma sicura del Cibona, che disputerà l’ostico campionato di Lega Adriatica nonostante la difficile situazione finanziaria a cui deve continuare a far fronte. Al momento, oltre al predetto cestista sloveno, sono a disposizione del nuovo tecnico Josip Sesar (che in panchina ha preso il posto di Gašper Okorn) altri sette cestisti: Krešimir Radovčić, Ivan Majcunić, Sven Smajlagić, Krešimir Ljubičić, Lovro Mazalin, Borna Kapusta e Ivan Perasović.

All’inizio della settimana il direttore sportivo del Cibona, Marin Rozić, ha così commentato il lavoro svolto nel periodo estivo e le prospettive per la nuova stagione:“attualmente siamo in trattativa con altri giocatori per completare la rosa della squadra. L’umore all’interno della compagine e le aspettative attorno ad essa mi sembrano complessivamente molto positivi. Abbiamo iniziato a lavorare proficuamente e con grande entusiasmo. Il gruppo è composto da giovani atleti di qualità, che hanno una gran voglia di lavorare. Abbiamo ingaggiato un allenatore in grado, secondo noi, di portare un valore aggiunto alla società. Il nostro focus rimane essenzialmente sulle categorie giovanili. Contiamo di poter continuare a investire sui giovani talenti, e questo è sicuramente il punto fondamentale nella strategia che abbiamo disegnato nella prospettiva a lungo termine”.

Fonte: Sito istituzionale del KK Cibona – 22 agosto 2022