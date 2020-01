Il CSKA si muove, ecco Howard Sant-Roos

Howard Sant-Roos è un nuovo giocatore del CSKA Mosca che ha appena pagato la clausola all’AEK Atene per liberarlo dal contratto. L’ala cubana è il rinforzo della squadra di coach Itoudis per ovviare all’assenza di Will Clyburn. Nei prossimi 3-4 giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della società moscovita campionessa europea in carica, come anticipato da Eurohoops: il contratto sarà fino al termine della prossima stagione (giugno 2021) ma c’è la possibilità per entrambe le parti di terminare il contratto già a fine di quest’annata.

Il 29enne ha fatto le giovanili in Italia tra Casalpusterlengo e Bernareggio, prima di approdare al Braunschweig, poi al Nymburk (scudetto e coppa ceca) e al Darussafaka (con cui vinse l’EuroCup), infine decise di firmare con Atene nel 2018 con cui lo scorso anno alzò la Coppa Intercontinentale.

In Champions League, Sant-Roos ha medie di 12.2 punti, 6.8 rimbalzi, 3.8 assist e 2.4 rubate per incontro, cifre leggermente più basse nel campionato greco. Ieri la sua ultima partita in giallonero nel ko ad Anversa: per lui 5 punti e 8 rimbalzi in 27′.