Il Maccabi Tel Aviv la spunta: Ante Zizic vestirà gialloblù

Il Maccabi Tel Aviv è riuscito a stringere negli ultimi giorni e si è aggiudicato il centro croato Ante Zizic, in arrivo dai Cavaliers con cui è in scadenza. Firmerà un biennale da circa 1.5 milioni totali.

È stato un lungo tira e molla con il Real Madrid che offriva di più (1M all’anno) ma non era sicuro il ruolo da titolare. Ora sotto canestro per i Blancos sarà dura nel caso in cui Tavares decidesse di tornare nella NBA. Real che ha anche il nodo Campazzo, anche lui desideroso di tentare il salto oltreoceano.