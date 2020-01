Il Maccabi vuole estendere il contratto di Wilbekin

Il Maccabi sta andando molto bene in questa prima parte di stagione di EuroLega, trainata anche da Scottie Wilbekin. Il playmaker con passaporto turco ha un altro anno di contratto a 1.5 milioni, ma ha anche una clausola di un milione di euro per liberarsi a fine stagione, cifra che le big non avrebbero nessun problema a pagare. Per questo motivo, la società di Tel Aviv avrebbe iniziato a parlare di rinnovo con l’entourage del giocatore.

Il classe ’93 Wilbekin sta tenendo medie di 16.3 punti 3.2 assist in 26′ in EuroLega. Cinque volte ha segnato almeno 20 punti, con un massimo stagionale di 28 al Mediolanum Forum di Assago. Questa è la sua seconda stagione al Maccabi dopo tre anni al Darussafaka Istanbul.