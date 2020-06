Il mercato delle squadre di ABA League in vista della nuova stagione

In assenza di una squadra con il titolo cucito sul petto nella prossima stagione, il mercato degli acquisti e delle cessioni dei giocatori è già in pieno corso d’opera. Attualmente la squadra con il saldo più negativo è il KK Primorska di Capodistria, che nei mesi della sospensione del campionato di Lega adriatica ha continuato le cessioni dei propri giocatori migliori, ufficializzando tra l’altro le partenze di alcuni suoi pezzi pregiati non appena il campionato si è ufficialmente concluso. La guardia Alen Hodžić e il pivot Žiga Dimec sono partiti per Lubiana dove vestiranno le maglie del Cedevita Olimpija, mentre Aleksandar Lazić ha firmato il contratto con i macedoni del Mornar Bar – squadra che potrebbe continuare a dare fastidio alle tre “big” anche nel campionato 2020/21.

Proprio il Mornar è una delle società che – assieme al Cedevita Olimpija di Lubiana – si è rivelata particolarmente attiva sul mercato nei mesi di stop. Oltre a Lazić, il club montenegrino ha messo sotto contratto Taylor Smith (in arrivo dal JSF Nanterre), rinnovando il contratto agli eccellenti Jacob Pullen e Derek Needham. L’altra società che insieme al Mornar ha fatto parecchio shopping in questi ultimi mesi è il Cedevita Olimpija, che tra l’altro è riuscita a fare il colpaccio con l’acquisto di un giocatore talentuoso come Kendrick Perry, che fino a qualche settimane fa vestiva la maglia del Mega Bemax. Invece il club controllato da Miodrag Ražnatović ha acquistato Dayshon “Scoochie” Smith (arrivato dai Fort Wayne Mad Ants) e ha riconfermato molti dei suoi talenti che sono pronti per fare il salto di qualità nei prossimi mesi.

Il Cibona Zagabria è riuscito a mettere sotto contratto il giovane promettente playmaker Toni Nakić, che nella stagione passata ha giocato con la squadra croata del Šibenka. Con questo colpo di mercato la società della capitale croata sembra essere sulla strada giusta nella progettazione della squadra che potrebbe ritornare ad essere competitiva per il titolo adriatico nell’arco di un paio d’anni, avendo sotto contratto altri giovani interessanti che a breve potrebbero fare grandi cose. Mentre si attende di sapere qualcosa in più riguardo al mercato delle new entry KK Borac e Spalato, promosse dall’Aba 2 League, per le squadre più agguerrite della massima serie balcanica ci sono state ad oggi per lo più le conferme di alcuni giocatori. Per il momento l’unico colpo l’ha messo a segno il Budućnost Voli, che ha preso la guardia tiratrice Rashad Vaughn dall’Igokea, mettendo però sul mercato la guardia ex Sassari Scott Bamforth e il centro lettone Martins Meiers. Dall’altro lato, il KK Igokea ha rimpiazzato Vaughn con Antabia Waller, arrivato dal Mornar (ed in passato giocatore della Pallacanestro Varese), mentre sembra più lontano Brandon Jennings.

Per quanto riguarda gli allenatori, la Stella Rossa ha preso un nome importante al posto di Dragan Šakota – ovvero Saša Obradović, che nel ruolo di guida tecnica si è già distinto positivamente con l’Alba Berlino e il Lokomotiv Kuban Krasnodar.