Il Panathinaikos paga il buyout: Oded Kattash sarà il nuovo allenatore

Il Panathinaikos alla fine ha deciso di pagare il buyout al Hapoel Gerusalemme per portare in biancoverde coach Oded Kattash.

Il coach israeliano, che rassegnerà le dimissioni da CT della sua nazionale, guiderà ancora per una partita la squadra di Gerusalemme, nel big match di Champions League contro Türk Telekom Ankara. La squadra israeliana dovrà intanto cercare un nuovo allenatore per il prosieguo di Champions League, Winner League e la coppa nazionale (Hapoel Gerusalemme è in semifinale contro il Maccabi Rishon LeZion, mentre dall’altra parte è Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Holon).

Il Panathinaikos, quindi, sarà guidato dal vice di Vovoras sia oggi contro lo Zenit che martedì con ASVEL. Se Kattash verrà presentato giovedì prossimo, allora guiderà il Pana già da venerdì in casa del Fenerbahçe. Altrimenti si dovrà aspettare la giornata successiva, in casa con il Khimki Mosca.