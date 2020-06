Rinnovo biennale per il General Manager italiano Maurizio Gherardini con il Fenerbahce Istanbul.

Gherardini è General Manager del Fenerbahce dal 2014 ed è stato premiato come Executive of the Year nella stagione 2016/17 in EuroLeague.

Finalmente una buona notizia per il Fener dopo la partenza di Zeljko Obradovic.