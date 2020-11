Incredibile a Madrid: Gabriel Deck pronto a raggiungere Campazzo in NBA?

Gabriel Deck lascia il Real Madrid e vola in NBA dalla prossima settimana?

Come riporta Marca, Gabriel Deck sarebbe pronto a fare le valigie e raggiungere Facundo Campazzo in NBA… dalla prossima settimana.

L’argentino non ha mai avviato i contatti con il Real Madrid per il rinnovo del contratto, in scadenza al termine di questa stagione e avrebbe sul tavolo un paio di proposte concrete dalla NBA.

Le probabilità di perdere Deck, dopo Facundo Campazzo, sono altissime per il Real Madrid. Questi giorni saranno decisivi per capire se ci saranno possibilità di rinnovo per l’ala argentina, altrimenti i madrileni subirebbero un tremendo colpo con la seconda partenza importante nel pieno della stagione di ACB e EuroLeague.