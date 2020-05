Jaycee Carroll non molla, anzi rilancia.

Come riportato da Ignacio Ojeda, giornalista madrileno, il Real Madrid e l’ex Teramo avrebbero trovato l’accordo per un rinnovo annuale che porterebbe Carroll a giocare la sua decima stagione con i Blancos in ACB e in EuroLega.

Probabile un’ultima stagione in Europa, a Madrid, per il micidiale tirato statunitense.