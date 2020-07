Jordan Crawford, c’è l’accordo con il Lokomotiv Kuban

Jordan Crawford era tra i nomi papabili per entrare in una squadra NBA in questo strano finale di stagione. Invece non è arrivata nessuna chiamata e allora Crawford si è accordato per un’annata al Lokomotiv Kuban, secondo quanto anticipato da Eurohoops.

Dopo una carriera tra NBA, G League e CBA cinese, negli ultimi due anni ha avuto due brevissime esperienze europee con Ironi Naharya e Brose Bamberg. Ora approda in VTB League con il Lokomotiv Kuban, attesa a breve l’ufficialità.