Kevin Pangos è l’uomo del momento in EuroLega.

Il playmaker canadese è stato autore di una super stagione con lo Zenit in EuroLega, terminata ieri sera in una decisiva gara 5 finita con la vittoria dei blaugrana.

💿 Сanadian Blur makes me cool. https://t.co/oi7g8Zw7Dt — Basketball club Zenit (@zenitbasket) May 4, 2021

Le grandi prestazioni di Kevin Pangos non sono passate inosservate. Lo Zenit ha proposto un ricco biennale al canadese, il quale però ha deciso di prendersi tempo e di dare una risposta con calma al club russo. Tempo, perché sotto c’è di nuovo il Barcelona. Incredibilmente, la squadra che ha lasciato andare Pangos, lo rivorrebbe con Jasikevicius primo sostenitore dell’operazione.

Ma non solo, anche perché c’è un Anadolu Efes che in estate sarà chiamato a sostituire un pezzo da 90 come Vasilije Micic e che monitora la situazione con estrema attenzione.

La stagione deve finire, ma il mercato in vista della prossima stagione è già iniziato.