Greg Monroe lascia il Bayern Monaco e vola al Khimki Mosca.

Il centro americano, ex NBA, avrebbe trovato l’accordo con il club russo, scuotendo così il mercato in EuroLeague.

Non perde tempo il Bayern Monaco, che ufficializza l’arrivo di Malcolm Thomas. Il centro, ex Fenerbahce, ha firmato un annuale con opzione per il secondo anno.