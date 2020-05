Kostas Sloukas – Fenerbahçe: è rottura definitiva

Kostas Sloukas e il Fenerbahçe sono più distanti che mai.

Il greco è ad Atene, in attesa di notizie, ma nel frattempo il suo agente e il Fenerbahçe hanno già avuto delle conversazioni che non sono andate esattamente bene per i turchi.

Problema principale sarebbe la situazione economica in cui versa il Fenerbahce, situazione che ha portato al mancato pagamento di alcuni stipendi ad alcuni giocatori, tra cui Kostas Sloukas.

La pressione dell’Olympiacos e il recente inserimento del Real Madrid, sembrano portare Kostas Sloukas via da Istanbul e dal Fenerbahce.

A meno di clamorose sorprese, Kostas Sloukas si libererà dal Fenerbahce e diventerà free agent la prossima settimana.