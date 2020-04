Kostas Sloukas: “Il mio futuro al Fenerbahçe? Se Obradovic non rimanesse…”

Kostas Sloukas e il suo futuro al Fenerbahçe dipendono da Zeljko Obradovic.

“Ho un anno di contratto con il Fenerbahçe. Leggo dei rumors su un mio possibile ritorno in Grecia con Olympiacos o Panathinaikos… l’unica cosa che posso garantire è che se Zeljko se ne andrà dal Fenerbahçe, il mio futuro potrebbe cambiare.”

Sul futuro prossimo di questa stagione:

“Credo sia molto difficile tornare a giocare, osservando l’attuale situazione in Europa. Per me la stagione dovrebbe terminare qui.”

Kostas Sloukas ha inoltre parlato, sempre al giornale greco Ta Nea, dei suoi compagni di squadra trovati positivi al Coronavirus:

“Da come abbiamo capito, i miei compagni hanno contratto il virus a Mosca in occasione della partita di EuroLega.”