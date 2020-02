Kuzmic e Covic, dalla Stella Rossa in prestito al FMP Zeleknik

Due giocatori biancorossi sono pronti a lasciare la Stella Rossa per andare in prestito al FMP Zeleknik fino al termine di questa stagione.

Ognjen Kuzmic e Filip Covic andranno a giocare per la squadra serba che, salvo sorprese, in semifinale di Korac Cup, troverà il Partizan Belgrado. Da lì uscirà la finalista che verosimilmente sfiderà i biancorossi.

Dopo un grave incidente stradale patito in estate, Kuzmic è tornato in campo per 19 partite di EuroLega, ma producendo solamente 4.3 punti e 3.2 rimbalzi. Filip Covic, invece, non era più in squadra per l’EuroLega da fine dicembre, così ora potrà tornare ad avere un minutaggio consistente in vista della prossima stagione.

A riportare per primo il doppio prestito è stato il giornale serbo Danas.