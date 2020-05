Kyle Hines firmerà con l’Olimpia Milano

Olimpia Milano pronta a prendere Kyle Hines!

Il centro 4 volte campione di EuroLega non rinnoverà con il CSKA Mosca. Hines è infatti ad un passo dalla firma con la squadra milanese (che rilascerà Della Valle via buyout) che gli ha offerto un biennale garantito.

Per lui quest’anno circa 9 punti e 6 rimbalzi con il 64% da 2 ed il 33% dall’arco.

Dopo i suoi inizi a Veroli, ha fatto le fortune di Brose Bamberg prima, e di Olympiacos e di CSKA Mosca poi (due EuroLega a testa). In casa Olimpia probabile non conferma per Brooks, e pure per Gudaitis.