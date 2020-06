Laprovittola potrebbe tornare a Badalona

Nicolas Laprovittola ha avuto un ruolo limitato in questa stagione con il Real Madrid, dopo un ottimo mondiale con la sua Argentina, chiuso con l’argento iridato.

Laprovittola ha già da tempo un’offerta dalla Joventut Badalona che sarebbe pronta a dargli un biennale e le chiavi della squadra in mano, secondo Encestando. Il problema è che ha ancora un anno di contratto con i Blancos e dovrebbe contrattare un’uscita che il Real Madrid potrebbe non volere. Sarà un’estate interessante anche in ACB…

Il play con cittadinanza italiana ha già giocato in nero-verde la stagione scorsa quindi conosce già l’ambiente e sarebbe ben disposto a tornarci. Per il #8 quest’anno medie di 6.4 punti e 3.1 assist in 16′ nella Liga ACB tirando 34-44-74 (da 2, da 3 e ai liberi), numeri addirittura minori in EuroLega.

Lo scorso anno a Badalona giocava il doppio e infatti segnava 17 punti e 6.4 assist tirando con 55-39-79.