L’FMP Belgrado punta con confidenza sui nuovi talenti, affiancati da esperti campioni

Tra le società cestistiche nell’area dell’ex Jugoslavia che si stanno muovendo con maggiore disinvoltura sul mercato c’è sicuramente l’FMP Meridian. Finalista nell’ultima edizione del campionato serbo, in cui ha dovuto ammettere la superiorità della rivale Stella Rossa, questo club è riuscito a mettere in poco tempo sotto ingaggio alcuni nomi interessanti, puntando su un mix di giocatori con esperienza e giovani talenti.

Da un lato l’FMP ha messo sotto contratto un giocatore di comprovata esperienza come Charles Jenkins (ex Olimpia Milano), che in passato è stato eletto MVP nelle finali di Lega Adriatica 2016/17 con la maglia della Stella Rossa. Dall’altro lato il club di Belgrado ha deciso di puntare molto su alcune promesse del basket balcanico, firmando contratti con Luka Vudragović, Ognjen Matović e Andrija Vuković. Si tratta di alcuni tra i nomi più interessanti della nuova pallacanestro ex-jugoslava. Con l’inizio della nuova stagione, i tre menzionatti atleti avranno la possibilità di fare il loro debutto in ABA Liga e mettere in luce il talento cestistico che viene a loro attribuito da alcuni talent scout internazionali.