Lo Zenit San Pietroburgo punta dritto ad Alexey Shved

Alexey Shved è in scadenza di contratto. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della NBA, come ammesso dal suo agente il mese scorso, ma è possibile anche che resti in Russia.

Come riporta Eurohoops, il GM del Khimki Mosca, Pavel Astakhov, ha ammesso che le trattative su un rinnovo contrattuale sono in stallo, quindi si è fatto avanti in queste ore lo Zenit San Pietroburgo. Ancor più se Calathes dovesse scegliere il Barcelona.

La squadra russa sembra molto attiva sul mercato, con Calathes e Gudaitis nel mirino.