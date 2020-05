Maccabi Tel Aviv, sul taccuino spuntano Ante Zizic e Kevin Pangos

Il centro croato Ante Zizic sarà free agent in estate, visto che i Cleveland Cavaliers non hanno esercitato l’opzione per il quarto anno di contratto. In scadenza c’è pure il play Kevin Pangos, in uscita dal Barcelona.

Da qualche settimana gira la voce che possa tornare in Europa dopo tre stagioni poco esaltanti con i Cavs – solo 113 presenze, più una manciata di minuti ai Playoffs 2018. Alla fine il croato è ancora giovanissimo, classe ’97, quindi farebbe gola a molte squadre di Eurolega. Nella sua unica stagione nella massima competizione continentale con il Darussafaka di David Blatt, Ante Zizic mantenne medie di 9 punti e quasi 7 rimbalzi.

Per quanto riguarda il 27enne Kevin Pangos, invece, è in uscita dal Barcelona dopo una stagione segnata da un infortunio al piede che l’ha tormentato fin dall’inizio. Il trascinatore dello Zalgiris nel 2018 (circa 13 punti e 6 assist di media) ha firmato per i catalani proprio dopo quella cavalcata terminata alle Final Four. Pangos è canadese ma ha passaporto sloveno, cosa che lo rende particolarmente interessante nel mercato europeo.

Questa la situazione del roster maccabino per la prossima stagione:

SOTTO CONTRATTO: Wilbekin, Casspi, Zoosman, Hunter e Sandy Cohen

POSSIBILE RINNOVO: Tyler Dorsey è vicino al rinnovo, con clausola per la NBA

IN PARTENZA: Avdija per la NBA, Caloiaro e Wolters verso altri lidi

IN SCADENZA: Quincy Acy (si sta discutendo rinnovo, ma le parti sono ancora distanti), DiBartolomeo, Jake Cohen (potrebbero restare, soprattutto se Cohen otterrà la cittadinanza)