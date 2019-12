Mack delude ancora, Lorenzo Brown sempre più vicino a Milano

Lorenzo Brown vicino all’Olimpia Milano?

La guardia della Stella Rossa non è stata nemmeno convocata per la trasferta a Mosca dove la squadra di Belgrado è scesa in campo qualche minuto fa.

Da qualche giorno si parla di un interessamento dell’Olimpia Milano per Brown e, nonostante la richiesta economica della Stella Rossa sia molto alta, la squadra meneghina sembra pronta ad andare all’attacco per sostituire un deludente Shelvin Mack.

Lorenzo Brown sta tenendo medie di 12.3 punti con un high di 21 proprio al Forum contro Milano, tirando con il 50% da 2, il 35% dall’arco ed il 92% ai liberi. Ai punti aggiunge anche 3.5 rimbalzi e 4.2 assist.

