Malcolm Delaney all’Olimpia Milano, le due parti sono più vicine

Malcolm Delaney sembra davvero vicino all’Olimpia Milano, con la quale potrebbe firmare un contratto pluriennale.

A riportarlo è Varlas di Eurohoops, ma non sarà così facile. Le trattative tra l’entourage del giocatore e la società lombarda sono già iniziate, ma la stella ex Barcelona avrà tantissime offerte e prima di scegliere attenderà verosimilmente anche se ci sarà qualche possibilità di tornare in NBA.

L’estate è ancora lunga, ma l’Olimpia Milano sembra pronta a fare sul serio con la guardia statunitense.