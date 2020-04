Malcolm Delaney nel mirino di Olimpia Milano e Olympiacos

Malcolm Delaney è nel mirino dell’Olimpia Milano.

Come riportato da Eurohoops, Milano e Olympiacos stanno monitorando con grande attenzione la situazione della guardia americana.

Malcolm Delaney è sotto contratto anche per la prossima stagione, ma c’è un opzione per uscire dal contratto entro il 22 Giugno.

Il giocatore, sempre molto presente sui Social, ha fatto di capire di aspettare le intenzioni del Barça. I rumors in Catalunya riportano varie opzioni per la prossima stagione, tra cui anche un budget ridotto per la sezione Baloncesto, ma ancora nulla di confermato.