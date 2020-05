Malcolm Delaney: “Non mi è piaciuto come sono stato trattato. Non sento il Barcelona dall’ultima partita giocata…”

Malcolm Delaney ha rilasciato un’intervista ad EuroHoops, dai contenuti decisamente interessanti:

“Per prima cosa, voglio chiarire che quando ho firmato con il Barcelona, la mia intenzione era quella di rimanere parecchio, non solo un anno. Ho avuto un grande rapporto con i tifosi del Barça e parlo chiaramente solo per loro rispetto. Barcelona era una città e una squadra in cui avrei potuto chiudere la carriera ma non mi è stato permesso di fare così.

Continua poi Delaney:

“All’inizio della stagione, non avevo pretese come l’essere una superstar. Volevo essere importante per la squadra, trovare il mio ruolo giusto. Ma il ruolo che mi era stato assegnato, era tutto tranne che adeguato. Dovevo partire titolare, Heurtel e Pangos erano fuori per infortunio e non ero il playmaker titolare, senza alcun motivo. Non è stata una questione di soldi, ho guadagnato meno rispetto ad altri posti. Meritavo un rinnovo per il mio impegno, la mia dedizione e il mio sacrificio quotidiano. Il Barça però non mi hai offerto nulla.

“Non sono tornato a casa perché non volevo giocare. Ho sempre dato la mia disponibilità, ma a casa mia negli States ho un campo da basket, una palestra e tutto quello di cui si ha bisogno per allenarsi. Credo sia la cosa migliore per mantenere la forma. A Barcelona i media hanno detto che ero in Messico con i miei amici, tutte falsità assurde, non mi sono mai spostato da casa. “

Sulla società:

“Non mi è piaciuto assolutamente il comportamento del FC Barcelona. Hanno iniziato ad allenarsi su Zoom, fissando l’orario alle 11 AM, orario di Barcelona. Ho chiesto di spostare l’orario perché da me erano le 5 del mattino. Mi è stato detto che avrebbero chiesto… ma non è stato fatto nulla. Non parlo con Pesic dai primi di Marzo, probabilmente dall’ultima partita. Ho parlato solo con il preparatore e il dottore della squadra, i quali si sono assicurati che io stia bene ed in salute. Tutti dicono che mi volevano a Barcelona, ma nessuno della società mi ha mai chiamato. Non so se ci sia qualche problema di budget.. ma il problema principale è stato la comunicazione.