Massimiliano Menetti è il nuovo assistente allenatore di Andrea Trinchieri sulla panchina dello Žalgiris Kaunas. Tantissimi anni a Reggio Emilia, poi le esperienze anche a Montegranaro e Treviso, prima di volare lo scorso anno in Israele con Hapoel Eilat.

Ora per il 51enne Menetti una nuova esperienza all’estero, per la prima volta in Eurolega.