McKissic approda all’Olympiacos, rischio stagione finita per Spanoulis

L’Olympiacos ha trovato l’accordo con Shaquielle McKissic, rilasciato qualche giorno fa dal Besiktas dopo mancati pagamenti. In Champions League con i turchi segnava 16.6 punti di media. McKissic prenderà subito il posto di Spanoulis, che potrebbe aver già terminato la stagione, come riportato da Sport24.gr

Altro innesto in EuroLega per quanto riguarda i russi del Khimki Mosca. Firmato per un mese in prova l’ex lungo NBA Thomas Robinson, poi ad inizio marzo il club moscovita deciderà se confermarlo per il resto della stagione o liberarlo. Robinson aveva già giocato con il Khimki due anni fa.