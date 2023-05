Monaco, sarà nuovo allenatore la prossima stagione: via Obradovic, primo obbiettivo Xavi Pascual, in lista anche Andrea Trinchieri

L‘AS Monaco si appresta ad un’estate di cambiamenti, in particolare in panchina. Sarà divorzio tra Monaco e Sasa Obradovic, con il coach serbo che, nonostante abbia raggiunto le Final Four di EuroLega e sia in lizza per la vittoria del campionato in Francia, non gode di una grande fiducia.

AS Monaco won't continue with Coach Sasa Obradovic next season, per sources.

Xavi Pascual is the first choice but also Anadolu Efes Istanbul still strongly wants him. First he must find an agreement with Zenit.

Andrea Trinchieri is also a name for Monaco.#Basketball… — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 29, 2023

I monegaschi hanno come primo obbiettivo un Xavi Pascual che è ambitissimo nel mercato di EuroLega. L’Anadolu Efes Istanbul non ha perso le speranze per il Coach spagnolo e il Barcelona resta alla finestra per la prossima stagione. Piano B è Andrea Trinchieri che saluterà il Bayern Monaco a fine stagione dove è previsto l‘arrivo di Pablo Laso.