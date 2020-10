Porte girevoli in casa Panathinaikos.

Keifer Sykes lascia Turk Telekom Ankara dopo le Final Eight di BCL, per approdare al Panathinaikos Atene. I greci si aggiudicano l’ex Olimpia Milano con un contratto di breve durata (probabilmente 1 mese per il momento).

Non convince pienamente Pierre Jackson, americano firmato in estate dai greci. Sembra molto probabile che al termine del breve contratto di Sykes, la compagine greca scelga solamente uno tra di noi nel proprio roster.