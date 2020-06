Andrea Trinchieri lascia il Partizan Belgrado e vola al Bayern Monaco.

Come anticipato poco fa, Trinchieri lascia il Partizan Belgrado. Il Coach italiano non perde tempo e si accasa subito al Bayern Monaco, tornando così ad essere protagonista in Germania (dopo l’esperienza al Brose Bamberg) e in EuroLega.

Troppo importanti le divergenze tra l’allenatore italiano e la squadra serba.