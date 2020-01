Niente McLean, il Partizan si fionda su McAdoo

Jamel McLean era ad un passo da lasciare Sassari per trasferirsi al Partizan di Belgrado, ma la società sarda non ha voluto privarsi di un buon elemento dalla panchina che l’avrebbe costretta a tornare sul mercato.

Il Partizan allora, come riportato da Sportando, ha già raggiunto l’accordo con James McAdoo, ex campione NBA con gli Warriors e visto lo scorso anno a Torino (9.6 punti e 4.6 rimbalzi di media, con un high di 20 con Sassari).

McAdoo ha rescisso ieri con il Besiktas per poter ora firmare con i serbi: non sarà a disposizione di coach Trinchieri per la sfida di domani sera in casa contro la Virtus Bologna.